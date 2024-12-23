玉晶光、上銀 認購靚

台股盤勢多空震盪，但在市場資金仍充沛下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為台股盤面的抗震指標，投資人可參考玉晶光（3406）、上銀等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

玉晶光、上銀相關權證 圖／經濟日報提供

玉晶光今年前11月合併營收217.33億元，年增9.46%。針對明年營運展望，玉晶光表示，明年新機種、新產品比今年多，更多規格升級，包括潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上中國大陸品牌的手機也有機會增加出貨，對明年營運樂觀看待。

玉晶光表示，除手機鏡頭爭取更多客戶及新訂單外，非手機鏡頭包括AI、醫療等應用也正研發與客戶合作中，未來AR／VR等營收貢獻度有望擴大。

針對明年手機鏡頭升級進展，玉晶光指出，包括前鏡頭愈來愈小、主鏡頭變大，變焦倍率提升，光圈變大、混合鏡頭（G+P）增加，手機鏡頭薄形化，並看好AI應用面更廣，與手機鏡頭發展相輔相成，有助於帶動整體手機鏡頭量及規格提升。

上銀方面，由於半導體、大型基礎建設、自動化等訂單回溫，上銀滾珠螺桿、線性滑軌等傳動元件訂單能見度約二至2.5個月；而受川普擬對中國大陸、墨西哥等加徵進口關稅影響，目前客戶下單以短單為主，預期第4季營運可優於去年同期，全年營收力拚與去年持平。

上銀第3季合併稅後淨利6.64億元，季增14%、年增5%，是近八個季度以來高點，每股稅後純益1.88元；前三季每股稅後純益4.64元。

展望未來，上銀表示，2025年台灣工具機產業景氣會比今年好，明年上銀營運有機會較今年成長。

權證發行商建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度10% 以內、距到期天數逾100天以上的中長天期權證，如玉晶光統一43購03、玉晶光元富4C購01、上銀統一48購01、上銀元大44購06等，掌握槓桿利潤。