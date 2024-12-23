聽新聞
0:00 / 0:00

玉晶光、上銀 認購靚

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
玉晶光董事長陳天慶（聯合報系資料照）
玉晶光董事長陳天慶（聯合報系資料照）

台股盤勢多空震盪，但在市場資金仍充沛下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為台股盤面的抗震指標，投資人可參考玉晶光（3406）、上銀等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

玉晶光、上銀相關權證 圖／經濟日報提供
玉晶光、上銀相關權證 圖／經濟日報提供

玉晶光今年前11月合併營收217.33億元，年增9.46%。針對明年營運展望，玉晶光表示，明年新機種、新產品比今年多，更多規格升級，包括潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上中國大陸品牌的手機也有機會增加出貨，對明年營運樂觀看待。

玉晶光表示，除手機鏡頭爭取更多客戶及新訂單外，非手機鏡頭包括AI、醫療等應用也正研發與客戶合作中，未來AR／VR等營收貢獻度有望擴大。

針對明年手機鏡頭升級進展，玉晶光指出，包括前鏡頭愈來愈小、主鏡頭變大，變焦倍率提升，光圈變大、混合鏡頭（G+P）增加，手機鏡頭薄形化，並看好AI應用面更廣，與手機鏡頭發展相輔相成，有助於帶動整體手機鏡頭量及規格提升。

上銀方面，由於半導體、大型基礎建設、自動化等訂單回溫，上銀滾珠螺桿、線性滑軌等傳動元件訂單能見度約二至2.5個月；而受川普擬對中國大陸、墨西哥等加徵進口關稅影響，目前客戶下單以短單為主，預期第4季營運可優於去年同期，全年營收力拚與去年持平。

上銀第3季合併稅後淨利6.64億元，季增14%、年增5%，是近八個季度以來高點，每股稅後純益1.88元；前三季每股稅後純益4.64元。

展望未來，上銀表示，2025年台灣工具機產業景氣會比今年好，明年上銀營運有機會較今年成長。

權證發行商建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度10% 以內、距到期天數逾100天以上的中長天期權證，如玉晶光統一43購03、玉晶光元富4C購01、上銀統一48購01、上銀元大44購06等，掌握槓桿利潤。

上銀 手機鏡頭

延伸閱讀

機器人火 上銀、鈞興吃補

上銀、致茂 四檔亮眼

台積、上銀 挑中長天期

全民權證／上銀 兩檔動能強

相關新聞

玉晶光、上銀 認購靚

台股盤勢多空震盪，但在市場資金仍充沛下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為台股盤面的抗震指標，投資人可...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

聯準會雖宣布降息1碼，不過，主席鮑爾表示，「政策利率從峰值以來，已降低了一個百分點，顯示出貨幣政策立場已明顯減少了限制性...

期貨商論壇／半導體30期 震盪

近期半導體30指數受美國聯準會的「鷹派降息」影響，原先反彈走勢暫歇，市場預期明年的利率路徑從降息2碼至3碼的聲音都有，但...

長榮航、陽明 四檔聚光

台股近期震盪，官股券商連續進場買超六天穩盤。投顧法人表示，依經驗，官股券商持續買超個股較早落底反彈，為短線交易可留意相關...

全民權證／碩天 挑價內外5%

UPS品牌廠碩天（3617）今年11月營收10.06億元，月減17.36%，年增20. 6%。法人預期，依碩天10月、1...

啟碁、智易 押中長天期

台股20日開低收低，終場大跌422點。盤面上，個股跌多漲少，其中網通族群在迎接轉單效應下，啟碁（6285）、智易等逆勢走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。