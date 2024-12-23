台指期 短線可能反彈

台股上周五（20日）開低走低，終場大跌422點、收在最低點22,510點，累計全周下跌510點。期貨市場也同步疲軟，台指期終場下跌217點至22,635點。期貨商表示，由於台指期再探本波拉回新低，因此後市操作宜慎，但也不排除極短線具跌深反彈契機。

根據統計，股期雙市正價差為124.75點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,151口至12,301口，其中外資淨空單減少2,040口至36,563口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少174口至13,682口。

外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI少於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量依舊不明顯，至於周選擇權則是買權OI大於賣權OI達2.3萬多口，偏保守格局。

元富期貨認為，台指期上周五開低走低，權王台積電遭到摜壓，拖累集中市場指數一路下殺，不過台指期表現則強於現貨，有超過百點的正價差。目前指數跌破季線、半年線等重要支撐，短線觀察是否能夠迅速收復，否則以扣抵值來看，季線有轉為下彎的可能性，將不利於反攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.81下降至0.75，VIX指數上升0.4至19.48，整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權保守、周選擇權偏悲觀格局，整體籌碼面中性偏保守格局；技術面上，台股跌破前一日長下影線K棒低點，因此盤勢仍具下檔空間，操作宜保持風險意識。