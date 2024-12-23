期貨商論壇／黃金期 留意風險

聯準會雖宣布降息1碼，不過，主席鮑爾表示，「政策利率從峰值以來，已降低了一個百分點，顯示出貨幣政策立場已明顯減少了限制性，因此，在考慮下一步調整政策利率時，可以更加謹慎」，加上最新利率點狀圖顯示，原本預期明年降息4碼將縮小至2碼，使得美元再度走強，導致黃金期貨價格回檔修正。因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，至12月19日止，黃金持有量為860.7公噸，較上月減少，且已連續三周減少，顯示出商業交易人逢高減碼，也代表對後續看法偏向保守。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，目前已連續三周加碼，讓黃金期貨非商業人持倉淨多單部位升至275,586口，顯示出非商業交易人對於未來看法還是偏向樂觀。不過，因淨多單逐漸接近30萬口大關位置，加上前一次來到30萬口後，便出現獲利了結賣壓，所以仍須留意非商業交易人多單籌碼可能出現鬆動的情況。

技術面上，黃金期貨價格12月中旬一度出現反彈，來到10月中旬高點整理區間位置，不過隨後仍不敵高檔解套賣壓，加上美元持續走強，也讓價格沿著5日均線向下修正，逐漸來到11月低點支撐區附近，後續守穩支撐區，將有機會止跌回穩。（華南期貨提供）