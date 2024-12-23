期貨商論壇／半導體30期 震盪

近期半導體30指數受美國聯準會的「鷹派降息」影響，原先反彈走勢暫歇，市場預期明年的利率路徑從降息2碼至3碼的聲音都有，但降息4碼已幾乎在點陣圖暗示兩次降息後消失。

此外，近期美國11月通膨數據回溫，零售銷售數據月增率更因價格上漲而高於預期，投資人對FED的降息步調趨緩略有擔心，加上川普政府1月上任後無連任壓力，美國優先下的貿易壁壘措施只會更趨強硬，通膨受到關稅推升的可能性增加，若再考慮擴大的財政赤字，美債或將面臨部分拋售壓力，聯準會鷹派降息的可能性只會相應增加。

觀察半導體部分，市場預期半導體龍頭台積電（2330）未來可能下調8吋成熟製程報價5~10%，同時市場預期2025年台積電N3∕4∕5價格有望因應需求強勁而上漲3~7%；成熟製程持平；而8吋成熟製程報價則因產能利用率降低、加上面臨中國晶圓代工廠價格壓力上升，將有機會下降5~10%。另外，世界先進與聯電則有望提高特殊製程比重或加速製程升級，如聯電將升級至22 奈米，但傳統晶圓代工仍占業務比重50%。

技術面來看，儘管半導體30期貨受到短期的利空消息影響，由反彈高點跳空回落，短線上轉為震盪行情，但守穩月線，待後續上方空方缺口回補過後，將可期待下一波的多頭攻勢。（凱基期貨提供）