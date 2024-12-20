全民權證／欣興 兩檔動能強
欣興（3037）HDI板是Hopper世代的主要供應商，由於新世代板子面積變大且屬於高層板，對HDI產能需求更大，因此欣興持續將HDI產能轉至AI應用。
現階段HDI產能較為緊張，產能開出即滿載。展望2025年，預估首季和本季差不多，消費需求仍弱，AI客戶出貨順暢。欣興為新世代Blackwell伺服器HDI的主要供應商，同時打進GPU ABF載板二供，隨HDI產能轉換比例持續提升，加上光復廠產能持續開出，營運逐季轉強，毛利率預估逐步改善，市場預估全年營收年增25.9%，毛利率增加至20.6%，每股純益（EPS）成長至10.1元。
權證券商建議，看好欣興後市的投資人，建議利用價內外10%、可操作天期80天期以上的商品介入。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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