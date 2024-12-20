長榮航、華航 四檔高飛

航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）11月營收受惠客運需求暢旺、票價維持高檔以及貨運挹注，同寫最旺11月紀錄，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

長榮航11月營收182.7億元，月增0.2%、年增2.7%，其中，11月客運營收113.2億元，月增0.6%，主要是美洲航線感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率近九成。而日本航線、東南亞曼谷、清邁等旅遊整體訂位狀況續旺。

11月貨運營收48.2億元，月減3.4%，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量，另受惠感恩節及耶誕節前出貨艙位需求，貨運營收穩定。

華航11月營收173億元，月增1%、年增15.2%，客運營收57.5億元，月減1.2%，11月中華隊前進世界棒球12強賽的東京複賽，放大三航班機型載客，載客率全滿，客運業務維持高檔。11月貨運營收58.6億元，月增2.1%，受惠雙11、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，11月貨運營收與貨運單位收益創今年新高。

法人看航空族群後市，主要是第4季貨運旺季更旺，12月航空貨運價格仍有漲價空間，加上油價位處低檔，由於航空公司燃油成本占成本結構30~35%，油價下跌對於獲利將帶來正向貢獻。展望2025年，由於全球旅運需求持續熱絡，預期2025年客運票價將維持高檔；貨運方面，在全球跨境電商與AI相關產品出貨暢旺下，全球貨運需求將持續成長，預期運價也將維持高檔水準。

若看好長航空雙雄後續股價表現，可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證操作。