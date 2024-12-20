全新、智易 挑逾120天

台股連續兩日重挫，昨（20）日更是下跌422點，不過網通股逆勢撐盤，其中全新（2455）、智易（3596）等皆表現相對抗跌，發行券商建議，對於網通股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，全新今年下半年毛利率將優於上半年，主因於光電產品出貨展望轉佳，動能主要來自資料中心相關訂單，首先，美國客戶800G短距接收端、台灣客戶800G中長距接收端產品終端客戶為二家美國大廠，其次，另一家為400G發射端結合接收端產品終端客戶，在各家CSP積極布建，將帶動全新營運表現。

展望明年，法人指出，全新微電子方面，可期待AI手機滲透率提高帶來銷量回升。光電子方面，資料中心為主要成長動能。

智易部分，法人展望2025年，公司取得德國電信固網標案，印度寬頻基礎建設持續進行，北美5G基地台設備需求回復成長動能，Tier-1電信商為提升5G訊號覆蓋，擴增5G基地台資本支出，有利5G FWA與PON出貨進一步增加，加上已切入北美有線電視營運商，Cable Modem出貨將逐季成長，推升營收成長。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾120天的商品介入。