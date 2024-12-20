全民權證／中磊 押逾三個月

中磊（5388）今年除5G FWA為主要成長來源，Wi-Fi 7、電網及車聯網新品小量出貨。2025年DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7、5G等將放量，加上美國商務部TP-Link銷售禁令，有望激發轉單效應，法人看好中磊後續營運。

法人表示，由於TP-Link主要以品牌定位銷售於消費者與中小企業客戶，若TP-Link在美國禁售，首要受惠者以消費者、中小企業或可直接在線上與線下購買的廠商為主，中磊即是其中之一。此外，2025年新一代iPhone預期將導入WiFi 7將推動營運商升級，加上近年全球電力供給緊缺，且AI使用電量大幅成長，智能電網、智能電表的使用及普及將勢在必行。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的認購權證介入。（兆豐證券提供）

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