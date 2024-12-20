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全民權證／元太 選價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

元太（8069）第4季主要產品受惠新品效應持續發酵，營運表現淡季不淡。電子標籤產品受惠於第2季庫存去化結束，有利於四色新產品推廣，帶動下游四色新產品庫存回補動能，加上美系零售商裝機專案動能，其規劃在明年擴大導入電子標籤，第4季就能夠率先出貨。

展望明年第1季，因為是消費電子出貨淡季，加上春節連假工作天數減少，預估電子閱讀器產品出貨量季減約一成，預期使消費電子產品營收季減高個位數；電子標籤產品受惠終端裝機需求仍強，抵銷工作天數減少影響，預期物聯網營收表現持平。

權證發行商建議，看好元太股價後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、距到期日逾三個月的商品入手。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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