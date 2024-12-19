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全民權證／勤誠 挑價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

勤誠（8210）2024年第3季表現優於預期，受大客戶AI專案需求強勁推動。法人預測，勤誠專案出貨將延續至2025年，加上GB200 MGX 1/2/4U機殼產品的持續供應，第4季營收預計延續成長趨勢。

法人分析，勤誠在GB200機殼的市占率約20%至25%，美國廠將於2025年上半年建置完成，屆時有望大幅提升歐美客戶的訂單需求。而隨著GB200 MGX機殼出貨量擴大，預估AI伺服器機殼貢獻的每股純益（EPS）將從2024年顯著提升至2025年約11至12元，顯示AI業務的獲利能力持續增強。

看好勤誠後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

勤誠 機殼

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