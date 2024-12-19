全民權證／所羅門 兩檔火熱

所羅門（2359）股價增溫，昨（19）日逆勢上漲4元，收在164.5元。法人分析，所羅門積極布局AI及機器人，且自2015年即展開3D視覺開發，2018年開始研發AI頭腦， 2022年隨生成式AI進展火熱，也開始導入這些功能到自家AI技術中。

所羅門能幫客戶建立在各式需求場景中提供即學即用、快速落地的方案，尤其視覺在學習過程相對困難，訓練資料時也需大量樣本，因此利用開源資料來優化，或組合不同演算法應用在不同領域。所羅門同時也強調硬體整合，例如連接不同機械手臂。目前已有多年經驗，可串連工業、協作機器人等產品。

看好所羅門的投資人可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入，參與個股行情。（永豐金證券提供）

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