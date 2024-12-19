鴻海、金寶 押逾80天

特斯拉執行長馬斯克創立的SpaceX，其低軌衛星服務星鏈（Starlink）用戶大增，市場預期川普上任，更有利Space X營運，近來低軌衛星概念股鴻海（2317）、金寶（2312）獲矚目，相關權證也交投熱絡。

鴻海去年11月成功發射珍珠號立方衛星，另外也建構集團內低軌衛星產業鏈，例如旗下富智康與夏普合作開發低軌衛星使用者終端；承煒科技具備地球觀測相機模組技術；鴻騰精密可生產專為太空環境設計的耐候性連結線束，及太空用連接器與線材等。

金寶今年以來營收穩步成長，下半年更受益於消費性電子產品需求回升，以及新產品包括SSD、5G、低軌衛星及AI伺服器等市場需求增溫，累計前11月營收1,516億元，創下歷史次高。

法人表示，金寶積極切入AI伺服器、半導體設備、低軌道衛星和充電樁等新市場，為未來的營運帶來新的成長動能。

金寶目前訂單能見度穩定，低軌衛星地面站主機板已經打入國際供應鏈，並為配合美系客戶，將產線移轉至墨西哥生產，看好5G和低軌衛星領域的發展。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與金寶後續表現，可挑選價內外10%以內，距到期日80天期以上的權證，以小金搏大利。