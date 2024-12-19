全民權證／元大T50反1 搶鏡

元大台灣50反1（00632R）昨（19）日上漲1.05%，收在23.07元，成交量達32,759張，主因聯準會雖然如預期降息一碼，但從利率點陣圖的調整來看，明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場原先預期的四次，引發全球股、債市動盪。

台股昨天最低跌逾400點，失守23,000點整數關卡，不過尾盤買氣陸續回籠、跌幅收斂，最終下跌236點，收在22,932點，留長下影線。法人認為，除了市場反應利率預期修正外，還有川普上任後的政策尚未明朗，以及關稅引起的貿易戰等，手中有大部位股票的投資人可適度加入元大台灣50反1作為避險的選擇。

看好元大台灣50反1後市表現的投資人，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的認購權證。（中國信託證券提供）

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