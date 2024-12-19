快訊

美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／元大T50反1 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君整理

元大台灣50反1（00632R）昨（19）日上漲1.05%，收在23.07元，成交量達32,759張，主因聯準會雖然如預期降息一碼，但從利率點陣圖的調整來看，明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場原先預期的四次，引發全球股、債市動盪。

台股昨天最低跌逾400點，失守23,000點整數關卡，不過尾盤買氣陸續回籠、跌幅收斂，最終下跌236點，收在22,932點，留長下影線。法人認為，除了市場反應利率預期修正外，還有川普上任後的政策尚未明朗，以及關稅引起的貿易戰等，手中有大部位股票的投資人可適度加入元大台灣50反1作為避險的選擇。

看好元大台灣50反1後市表現的投資人，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的認購權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元大 降息

延伸閱讀

施羅德：Fed 鷹式降息 逢低擇優布局股債機會

美國將放緩降息腳步 人民幣貶至1年來新低

Fed聯準會降息1碼…他哀號特斯拉跟著開崩 網笑翻：又洗掉一個韭菜

Fed鷹派降息市場震盪 法人：經濟與政策雙邊找平衡

相關新聞

台指期 轉為逆價差

聯準會放「鷹」，台北股期雙市昨（19）日開低震盪走低，指數齊步回檔修正。期貨分析師表示，現階段台指期現貨轉為逆價差，外資...

期貨商論壇／台積期 逐步墊高

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股目前上方有套牢區，市場操作氣氛保守，盤勢上攻動能減，投資人偏向在相對波段高點調節部位，短線...

期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便OPEC+延長自願減產措施至明年第1季，但美國聯準會（Fed）明年降息前景保守影響原...

鴻海、金寶 押逾80天

特斯拉執行長馬斯克創立的SpaceX，其低軌衛星服務星鏈（Starlink）用戶大增，市場預期川普上任，更有利Space...

上銀、致茂 四檔亮眼

美國聯準會利率決策會議將聯邦資金利率下調1碼至4.25~4.5%區間，符合市場預期，但對於明年的降息預期大幅調整，轉趨鷹...

全民權證／所羅門 兩檔火熱

所羅門（2359）股價增溫，昨（19）日逆勢上漲4元，收在164.5元。法人分析，所羅門積極布局AI及機器人，且自201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。