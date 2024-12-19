上銀、致茂 四檔亮眼

美國聯準會利率決策會議將聯邦資金利率下調1碼至4.25~4.5%區間，符合市場預期，但對於明年的降息預期大幅調整，轉趨鷹派態度導致股票市場紛紛跳水，台股題材股仍有表現，如上銀（2049）、致茂（2360）等機器人股逆勢走揚。

AI引領機器人產業變革，法人認為，在人形機器人供應鏈即將迎來量產，積極尋求具價格競爭力且高精度及耐用度的解決方案時，台廠便有機會切入相關供應鏈，相關如上銀、致茂等。

法人認為，上銀短期內公司受惠於半導體相關包括Scara及EFEM產品需求暢旺。展望明年，在中國設備更新政策的刺激與歐美地區降息帶動下，加上在半導體相關營收方面明後年客戶有多間先進製程、先進封裝廠即將投入興建，估上銀明年工業機器人營收類別有望年增30%以上，整體而言，線軌、滾珠螺桿等本業需求明年有望回溫，機器人及半導體領域相關產品更將大幅成長。

法人指出，NVIDIA B300和AMD Mi400等AI GPU將是明年測試產業主要動能，將帶旺SLT（系統級測試設備廠致茂的營運表現，預期2025年B系列SLT設備出貨量將年成長60%，其中，CPU/ASIC及Metrology可提供潛在營運上修機會。

由於致茂的一站式解決方案以及與NVIDIA多年的合作，預期將維持其為NVIDIA供應SLT測試設備的壟斷地位，也預期會有更多的無晶圓廠和CSP採用其解決方案。

權證發行商指出，看好上銀、致茂後續表現的投資人，可買進價外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。