聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／輕原油期 保守看
國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便OPEC+延長自願減產措施至明年第1季，但美國聯準會（Fed）明年降息前景保守影響原油需求回升下，宜保守看待輕原油期貨價格。美國聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾因預期通膨上升而認同一段時間放緩降息，且利率點陣圖顯示明年降息空間僅2碼，大幅低於市場9月預估的降息4碼。
在原油供需數據部分，12月13日當周油田服務公司貝克休斯報告表示，美國石油與天然氣探勘井數量較前周持平於589座。
EIA數據顯示美國原油庫存量較上周減少93.4萬桶，原油生產量較上周的歷史高點每日1,363萬桶，日降3萬桶，做為需求指標的車用汽油供應總量為892.7萬桶，高於一周前的881萬桶，顯示原油需求有所回升。
中國11月社會消費品零售總額年增3%，遜於市場預期，市場對中國官方的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策實際效果持續觀望。（國泰期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言