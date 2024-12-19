期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便OPEC+延長自願減產措施至明年第1季，但美國聯準會（Fed）明年降息前景保守影響原油需求回升下，宜保守看待輕原油期貨價格。美國聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾因預期通膨上升而認同一段時間放緩降息，且利率點陣圖顯示明年降息空間僅2碼，大幅低於市場9月預估的降息4碼。

在原油供需數據部分，12月13日當周油田服務公司貝克休斯報告表示，美國石油與天然氣探勘井數量較前周持平於589座。

EIA數據顯示美國原油庫存量較上周減少93.4萬桶，原油生產量較上周的歷史高點每日1,363萬桶，日降3萬桶，做為需求指標的車用汽油供應總量為892.7萬桶，高於一周前的881萬桶，顯示原油需求有所回升。

中國11月社會消費品零售總額年增3%，遜於市場預期，市場對中國官方的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策實際效果持續觀望。（國泰期貨提供）

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