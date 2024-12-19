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期貨商論壇／台積期 逐步墊高

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股目前上方有套牢區，市場操作氣氛保守，盤勢上攻動能減，投資人偏向在相對波段高點調節部位，短線持續橫盤震盪可能性增。但若台積電短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變；市場預估台積電第4季每股獲利（EPS）可望持續創高，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

綜合技術面以及籌碼面，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前上檔仍然有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠；技術面來看，台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

聯準會（Fed）將利率下調1碼至4.25%~4.5%區間，符合市場預期，但Fed主席鮑爾於會後記者會釋出鷹派訊號，表示考慮進一步調整政策利率時，將更加謹慎。另外，市場擔憂川普上任後，將實施高額關稅，可能進一步引發通膨。（富邦期貨提供）

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