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台指期 轉為逆價差

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

聯準會放「鷹」，台北股期雙市昨（19）日開低震盪走低，指數齊步回檔修正。期貨分析師表示，現階段台指期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加3,885口、攀升至3.8萬口，展望盤勢，現階段技術轉為弱勢，以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續區間整理。

川普當選後，聯準會官員態度明顯轉向，12月FOMC會議聯準會上修2025年實質GDP成長、並大幅上修通膨率預測，傳達美國經濟將保持穩健，試圖壓抑市場降息預期。

預期未來高利率環境將維持更長時間，研判Fed主要是為了防控川普推出之相關政策（減稅、關稅）可能帶來的通膨風險。消息一出，市場恐慌情緒爆發。

台股受美股拖累，昨天指數開低震盪，未能站回23,000點。加權指數昨天終場下跌236點，收在22,932點。期貨部分，台指期下跌330點至22,849點，價差方面，逆價差為83.25點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超415.76億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,254口至14,452口，其中，外資淨空單增加3,885口至38,603口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少482口至13,856口。

永豐期貨指出，櫃買早盤開出能看出明顯的強弱勢變化，機器人類股維持強勢，眾達-KY、寰宇-KY漲停作收，領漲光通訊族群。在部分強勢股帶動下，櫃買開低走高，終場收長下影線，表現強於指數。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作空，自營商選擇權保守格局，月選保守、周選中性偏悲觀格局，整體籌碼面中性偏悲觀格局。技術面上，台股依舊是一個整理型態，因為目前收長下影線K棒，上檔有反壓，台股操作態度仍受限在區間操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未倉（OI）落在23,300點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.81。VIX指數上升1.68至19.08。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI少於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量並不明顯，至於周選擇權則是買權OI大於賣權OI達1萬2,000多口，屬中性偏悲觀。

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