台光電、金像電 四檔夯

AI需求旺盛，ASIC AI新平台拉貨，最高階材料需求強勁中，法人圈看好台光電（2383）、金像電（2368）第4季、明年營運前景，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

台光電11月營收63.3億元，月增8.9%，創歷史新高；過往第4季為手持式產品季節性淡季，加上美系大客戶在新舊平台轉換，新平台B系列仍處於小量出貨，市場原預期第4季營收將呈季減。然美系CSP業者ASIC平台11月積極下單，訂單能見度至明年第1季，預期台光電12月營收將維持高檔，並上修本季營運預測。

其中，預估第4季單季營收186.6億元，季增6.9%、年增44.9%，毛利率季增至29.1%，稅後純益30.4億元，季增20.8%、年增53.1%，每股純益（EPS）上修至8.8元。

金像電方面，在AI伺服器需求熱絡下，交換器迭代速度加快，根據研調機構資料，2024年資料中心800G交換器滲透率由低個位數，提升至2025年10%至15%以上。

金像電800G交換器自今年第3季開始小幅量產，隨美系客戶訂單陸續加入，高階板材需求熱絡，為2025年成長動能之一。

看好相關個股的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的權證介入。