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Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

台積、上銀 挑中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

近日機器人話題再起，從上游的晶片到手臂、齒輪、減速零件、影像感測等相關零組件族群受到資金關注，台積電（2330）、上銀（2049）等股價表現相對逆勢抗跌，甚至成長為領漲族群。

台積電董事長魏哲家近日表示，多功能機器人和無人機是台灣未來發展的重要方向，並透露特斯拉執行長向他表示，未來將專注於多功能機器人的開發而非汽車。多功能機器人能執行搬運、組裝、檢查、清潔等工作並能依需求重新編程。

特斯拉執行長此前也表示，人形機器人Optimus除運用於工廠外，也將擴展如照顧老人和小孩等家庭服務，與魏哲家談話相互呼應，激勵市場對AI與機器視覺技術進步，將使機器人能夠執行更複雜的任務並提高自主學習能力的信心大增，相信可協助解決勞動力短缺，並提升自動化需求與工作效率。

投顧法人表示，台灣在半導體設計、製造和封裝測試能力，是機器人和自動化設備發展的關鍵技術，馬達、減速器、齒輪等關鍵零組件到整體系統解決方案也多層面涵蓋。市場預估全球機器人市場規模預計到2029年將從目前的1,027.5億美元增長的2264.7億美元，年複合成長率17.1%。

台積電先進製程在各人工智慧（AI）應用供不應求，成為近年AI浪潮下，最被看好的「賣鏟子公司」，昨（18）日股價再度走揚，終場上漲10元收1,085元，貢獻昨天大盤上漲150.66點半數漲點。

上銀為全球領先的精密運動控制產品供應商，持續受惠於產業升級需求，近期市場傳出輝達（NVIDIA）計畫在台灣尋求機器人供應鏈支持，推升上銀股價突破頸線區，昨天持續大漲14.5元收285元。

權證發行商表示，投資人如看好相關個股投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

上銀 台積電 機器人

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