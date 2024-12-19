全民權證／世芯 二檔強強滾

世芯-KY（3661）受惠AI特殊應用IC（ASIC）題材，美系外資最新報告看好AI ASIC 2.0時代來臨，股價本周來一路過關，突破3,000元大關後持續向上挺進，昨（18）日再漲20元收再3,340元，近三個交易日累計漲幅達15.17%。

世芯來自北美地區、中國大陸地區的需求強勁，尤其是北美人工智能相關設計需求。法人認為，2025年將是營運過渡期，成長力道可能低於2023年和2024年，主因北美最大客戶產品進入世代交替，不過，2026年將迎爆發性成長，且有望接到網通晶片相關專案，2026年營運有望上修。

權證發行商表示，投資人如看好世芯-KY投資機會，可挑選價內外5%以內、120天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

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