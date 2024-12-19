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Fed降息1碼轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

全民權證／華通 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者周克威整理

華通（2313）第3季營收201.9億元，季增19.6%、年增3.1%，軟板及軟硬結合板動能強勁。毛利率17.95%，季、年雙增，主要受惠稼動率提升及產品結構改善，稅後純益17.9億元，季增56.1%、年增7%，每股純益（EPS）1.51元。

華通11月營收68億元，月增2.4%，其中，12月過往雖轉為季節性淡季，然近期因中國大陸地方政府開始補貼手機消費，陸系手機供應鏈拉貨轉強，價格止穩回升，市場預期此動能將延續至明年第1季；此外，美系筆電、手機明年第1季新機備貨，帶動12月至農曆年前後，重慶廠HDI產能維持滿載，營運淡季不淡。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期60天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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