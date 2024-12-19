全民權證／瑞昱 押價內外10%

瑞昱（2379）受惠2025年產業景氣復甦、網通規格升級、WiFi 7世代交替等效益，法人看好營運可望改寫新高，加上過往現金股息配發率達八成以上，具高殖利率概念，近期股價緩步盤堅。

法人指出，瑞昱第4季反映傳統季節性效應，預估單季營收季減約14%，但明年第1季隨網通、車用規格持續升級，以及來自印度消費性、網通應用商機，營收可望季增12%，優於往年季增個位數百分比。

展望2025年，瑞昱營運動能來自網通規格／基建升級、車用乙太網滲透率提升及新應用領域擴展，法人中長期看好10G PON、WiFi 7將提升Multi Giga需求。權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

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