快訊

Fed降息1碼轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

全民權證／瑞昱 押價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

瑞昱（2379）受惠2025年產業景氣復甦、網通規格升級、WiFi 7世代交替等效益，法人看好營運可望改寫新高，加上過往現金股息配發率達八成以上，具高殖利率概念，近期股價緩步盤堅。

法人指出，瑞昱第4季反映傳統季節性效應，預估單季營收季減約14%，但明年第1季隨網通、車用規格持續升級，以及來自印度消費性、網通應用商機，營收可望季增12%，優於往年季增個位數百分比。

展望2025年，瑞昱營運動能來自網通規格／基建升級、車用乙太網滲透率提升及新應用領域擴展，法人中長期看好10G PON、WiFi 7將提升Multi Giga需求。權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 瑞昱 網通

延伸閱讀

日光東照宮三猿燈座進駐南港 台鐵與東武鐵道推周遊券

馬辣升級了！加碼推出全新「16支酒飲」 百種食材吃喝到飽698

大專棒球聯賽／世新、高雄大學下學年度降公開二級

北市7旬翁狂運動榮登「集點王」 U-Sport App升級再納戶外運動

相關新聞

台積、上銀 挑中長天期

近日機器人話題再起，從上游的晶片到手臂、齒輪、減速零件、影像感測等相關零組件族群受到資金關注，台積電（2330）、上銀（...

台光電、金像電 四檔夯

AI需求旺盛，ASIC AI新平台拉貨，最高階材料需求強勁中，法人圈看好台光電（2383）、金像電（2368）第4季、明...

全民權證／瑞昱 押價內外10%

瑞昱（2379）受惠2025年產業景氣復甦、網通規格升級、WiFi 7世代交替等效益，法人看好營運可望改寫新高，加上過往...

全民權證／華通 瞄準逾60天

華通（2313）第3季營收201.9億元，季增19.6%、年增3.1%，軟板及軟硬結合板動能強勁。毛利率17.95%，季...

全民權證／世芯 二檔強強滾

世芯-KY（3661）受惠AI特殊應用IC（ASIC）題材，美系外資最新報告看好AI ASIC 2.0時代來臨，股價本周...

最牛一輪／先進光放閃 國泰48俏

先進光（3362）在筆電鏡頭市占已達七成，旗下主攻觸控模組及指紋辨識業務的科雅光電營收已占先進光三分之一，未來將推動科雅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。