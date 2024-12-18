期貨商論壇／群聯期 潛利十足

群聯（8299）為全球知名的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠，近年來該公司積極推動多元化業務發展，並成功從景氣循環產品廠，轉型為技術導向的高端化產品廠商。群聯今年以擴展AI市場及企業級產品為核心戰略，展現出穩健的財務成長與長期競爭力。

NAND控制器與企業級SSD方面，儘管消費性市場需求疲弱，群聯在企業級和工業市場布局成果顯著，企業SSD已占公司收入16%，且隨AI伺服器需求攀升、高容量儲存需求提升，將成為穩定收入支柱。AI需求持續推動NAND Flash容量升級，為群聯提供巨大成長機會。群聯的技術優勢加速產品推出，並提升高端化產品的營收占比，預計獲利將保持高檔水準。

AI與汽車領域方面，群聯推出的「aiDAPTIV+」產品線，已成功銷售數千套，定位為親民價格的AI解決方案，瞄準地端AI與邊緣運算市場。群聯透過技術升級、高端化產品策略及多元化市場布局，展現出穩定的成長潛力。看好群聯後市的投資人，可透過群聯個股期貨布局，放大槓桿利潤。（兆豐期貨提供、記者周克威整理）

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