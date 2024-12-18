期貨商論壇／群聯期 潛利十足

經濟日報／ 記者周克威整理
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照

群聯（8299）為全球知名的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠，近年來該公司積極推動多元化業務發展，並成功從景氣循環產品廠，轉型為技術導向的高端化產品廠商。群聯今年以擴展AI市場及企業級產品為核心戰略，展現出穩健的財務成長與長期競爭力。

NAND控制器與企業級SSD方面，儘管消費性市場需求疲弱，群聯在企業級和工業市場布局成果顯著，企業SSD已占公司收入16%，且隨AI伺服器需求攀升、高容量儲存需求提升，將成為穩定收入支柱。AI需求持續推動NAND Flash容量升級，為群聯提供巨大成長機會。群聯的技術優勢加速產品推出，並提升高端化產品的營收占比，預計獲利將保持高檔水準。

AI與汽車領域方面，群聯推出的「aiDAPTIV+」產品線，已成功銷售數千套，定位為親民價格的AI解決方案，瞄準地端AI與邊緣運算市場。群聯透過技術升級、高端化產品策略及多元化市場布局，展現出穩定的成長潛力。看好群聯後市的投資人，可透過群聯個股期貨布局，放大槓桿利潤。（兆豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 期貨交易 群聯

延伸閱讀

馬辣升級了！加碼推出全新「16支酒飲」 百種食材吃喝到飽698

北市7旬翁狂運動榮登「集點王」 U-Sport App升級再納戶外運動

12月台股期指漲75點

期貨商論壇／航運期 留意政盪

相關新聞

最牛一輪／先進光放閃 國泰48俏

先進光（3362）在筆電鏡頭市占已達七成，旗下主攻觸控模組及指紋辨識業務的科雅光電營收已占先進光三分之一，未來將推動科雅...

聯亞期 保證金調高

臺灣期貨交易所調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，自今（19）日該股票期貨契約...

台指期 外資減碼空單

台股昨（18）日開低走高，隨電子權值股台積電、鴻海領軍反攻，加上傳產權值台塑四寶回神，指數回測季線後，買盤陸續進駐，終場...

期貨商論壇／生技期 保守看待

歐洲央行、加拿大央行及瑞士央行日前紛紛宣布降息，本周迎來超級央行周，聯準會（Fed）於今（19）日凌晨發布決策聲明，緊接...

期貨商論壇／群聯期 潛利十足

群聯（8299）為全球知名的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠，近年來該公司積極推動多元化業務發展，並...

台指期 延續高檔整理

股期雙市昨（17）日開高走低，指數齊步上演23,000點關卡攻防戰。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。