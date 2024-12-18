期貨商論壇／生技期 保守看待

經濟日報／ 記者周克威整理
生技期 保守看待。（路透）
生技期 保守看待。（路透）

歐洲央行、加拿大央行及瑞士央行日前紛紛宣布降息，本周迎來超級央行周，聯準會（Fed）於今（19）日凌晨發布決策聲明，緊接著日本與英國等主要央行也將公布最新利率決議，將牽動後續行情表現。

值得關注的是，生技產業與央行政策的相關性較低，因生技研發需要大量的時間和資金投入，從臨床試驗到藥品上市通常需要多年，更著重在技術突破與市場潛力，而非短期的資金成本波動，因此央行的政策對生技產業的影響相對較小。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約19萬元，保證金為15,000元，槓桿約12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨呈現震盪走低格局，創下今年最低點，受上方多條下彎均線反壓干擾，上檔賣壓沉重，尚未出現明顯止跌訊號，因此在突破月線之前，整體空方架構沒有改變。（元富期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

央行 期貨交易 生技產業

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