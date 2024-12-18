台指期 外資減碼空單

台股昨（18）日開低走高，隨電子權值股台積電、鴻海領軍反攻，加上傳產權值台塑四寶回神，指數回測季線後，買盤陸續進駐，終場指數上漲150點、收在23,168點，台指期也同步轉強。期貨商建議，由於昨日台指期拉高結算，加上目前站上所有均線之上，後市表現將有機會逐漸偏多。

台指期昨日上漲75點至23,105點，逆價差為63.67點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,998口至10,198口，其中外資淨空單減少5,044口至34,718口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,761口至14,338口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI少於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量並不明顯，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨同步偏多，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面保守格局。技術面台股依舊是一個整理型態，不過較為正向的是，台積電領先突破月初高點，台股操作態度仍可以偏樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高並拉高結算，終場以紅K棒作收。目前指數重返所有均線之上，隨年底作帳行情將近，可以期待台指後續行情表現，下方持續走升的季線可視為支撐。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,800點、賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在23,200點、賣權最大OI落在22,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.94下降至0.78，VIX指數下降0.73至17.4。