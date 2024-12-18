期交所調高聯亞期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所12月19日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的兩倍，這次調高因聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於12月17日公布為處置有價證券(這次為近30個營業日內第2次公布，處置期間為2024年12月18日至12月31日)，期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自12月19日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於12月31日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

期交所 聯亞 臺灣期貨交易所

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