12月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲150.66點，收23168.67點。12月電子期收1280.25點，上漲2.65點，逆價差4.11點；12月金融期收2122.6點，下跌5.6點，逆價差3.47點。
12月電子期以1280.25點作收，上漲2.65點，成交247口。1月電子期以1285.6點作收，上漲6.2點，成交714口。
電子現貨以1284.36點作收，上漲10.5點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差4.11點。
12月金融期以2122.6點作收，下跌5.6點，成交229口。1月金融期以2130.8點作收，下跌1.2點，成交376口。
金融現貨以2126.07點作收，下跌8.15點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差3.47點。實際收盤價以期交所公告為準。
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