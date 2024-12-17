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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續期 靈活布局。（路透）
永續期 靈活布局。（路透）

本周市場最關注的是FOMC會議，聯準會最為鷹派的情境為，Fed表示明年第1季可能完全不降息，如果是走這個情境，短線上的市場恐慌有機會降殖利率推高至4.5%以上，進而壓抑股市表現。但若聯準會一如既往打保守牌，強調邊走邊看，則台股維持目前震盪格局可能性則較高。

觀察過去一個月，盤面上具高連動性的族群主要是BBU、軟體與代理商，及矽光子概念股，目前BBU明顯轉弱，軟體類股是AI題材的新主流，不過台灣的代工屬性多為ODM與OEM廠商，較難搭上熱潮。

由於台積電董座魏哲家表示，機器人、無人機、及運用AI節能減碳與用水精準等三領域，是未來全球發展趨勢，使昨日機器人概念股與影像感測元件類股表現強勢，多檔機器人指標股都在成交值排行前幾名，是後續盤勢觀察重點。短線台股依然維持區間震盪，未明確帶量突破前，投資人可利用區間操作永續期貨。

臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台股 期貨交易 機器人

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