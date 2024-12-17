期貨商論壇／航運期 留意政盪

美國總統川普開始在各中東及俄烏戰場上發揮影響力，近期在會談及協議上都有進展，唯獨關稅或全球貿易還未有相關規定，各國政府也加強未來與川普政府合作以避免關稅上的惡性循環；紅海危機是否能解除皆為未知數，加上川普選舉前的關稅政策使各廠商延續搶運潮，配合美東碼頭工人的談判，使得近期貨櫃、艙位、運價持續上漲。

台股方面，近期盤勢呈現區間震盪，IC設計及機器人也有相關的指標股較其他產業強勢；航運類股方面，雖航運股處於利多環境，但短期內可能要注意到加薩的談判是否會在川普上任前達成協議進而解除紅海危機，而以色列對於目前的談判表示從未如此接近達成協議，故航運類股須留意中東地緣政治。

若未來希望透參與航運產業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所於2022年6月所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

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