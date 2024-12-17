台指期 延續高檔整理

股期雙市昨（17）日開高走低，指數齊步上演23,000點關卡攻防戰。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少1,308口、降至3.9萬口。展望盤勢，台指期以多空震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

台股方面，昨天由於台積電開高收最低，使加權指數終場下跌21點，收在23,018點，成交量3,991億元；期貨部分，台指期上漲65點至23,031點，價差方面，正價差為12.99點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超21.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少84口至15,196口，其中，外資淨空單減少1,308口至39,762口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加405口至20,099口。

永豐期貨指出，整體而言，櫃買昨天表現則相對強勢，主要由於台積電董座魏哲家表示機器人、無人機、及運用A來節能減碳與用水精準等三領域將是未來全球發展趨勢，使得昨天機器人概念股與影像感測元件類股表現強勢。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步樂觀，自營商選擇權保守格局，月、周選中性格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股還是處於整理型態，不過正面的是台積電領先突破月初高點，其實整理當中還是有偏強的味道，短線台股的拉回仍可以偏樂觀操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.87上升至0.94。VIX指數下降0.53至18.13。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI多於買權OI之差距為2,000餘口，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。