台積電、聯發科 認購火

今日主題 ASIC需求增加，美系大行調升台積電、聯發科目標。根據美系券商研究報告，ASIC進入2.0的階段，台積電2025年備妥27%CoWoS產能給ASIC專案，潛在市場會從今年的120億美元，到2027年擴至300億美元，ASIC相關概念股將受惠，投資人可以認購權證參與行情。

近期美系外資調升台積電（2330）、聯發科（2454）目標價，主要因為客製化晶片（ASIC）需求增加。根據該行描述，ASIC進入2.0階段，市場規模會從今年的120億美元上升至2027年的300億美元，ASIC相關概念股可望受惠。

根據外電報導，博通最新財報預估明年第1季AI產品銷售額將成長65％，並預測至2027年博通AI晶片（XPU）以及AI網路組件的總體市場機會，可能價值600億至900億美元，揭示未來對客製化AI晶片（ASIC）的強勁需求，有利台積電、聯發科、創意、世芯-KY、晶心科等概念股營運。

ASIC主要是為了特定應用而設計和製造的晶片，在特定任務上能提供更高的性能與低功耗。在此波AI軍備賽中，大型雲端服務業者（CSP）一方面投入AI資料中心、購買GPU與AI伺服器，另外一方面也擔心就此受輝達箝制，因此包括Google、微軟、Meta以及亞馬遜等，都已自行開發的ASIC，而這些ASIC晶片的代工訂單，依舊會流到台積電手中。

法人指出，輝達也深知ASIC的趨勢，因此在下一代的AI晶片GB300，也讓客戶可以進行一部分的客製化，而台積電則囊括了絕大多數先進製程的訂單，成為優先受惠者。

聯發科揮軍ASIC多年，近來多次提及AI ASIC會是未來成長重點，也是少數能與博通一較長短的AI晶片設計業者。

法人分析，在ASIC市場，不同的客戶需要不同的架構，聯發科有能力做 CPU、GPU與 NPU 等，不僅大型CSP業者，擁有資料中心的企業，為降低整體擁有成本，也積極導入ASIC，聯發科透過彈性的ASIC商業模式，以及IC整合能力，將具有競爭優勢。

近來ASIC概念股頗為熱門，其中多檔為千金股，權證發行商表示，投資人若看好台積電與聯發科後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證介入，以小金搏大利。