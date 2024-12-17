全民權證／上銀 兩檔動能強

上銀（2049）耕耘工業機器人多年，日前市場傳出輝達執行長黃仁勳將尋找機器人供應鏈，激勵概念股股價，上銀昨（17）日亮燈漲停。

法人表示，上銀持續受惠於產業升級需求，在半導體、工具機與自動化設備等高成長領域表現亮眼，隨美國與歐洲市場需求回升，當地工具機與自動化設備需求復甦，上銀的業績可望重返成長軌道。此外，近年除了積極擴大全球市占率，也推進工業機器人產品發展。上銀明年計劃推出多款工業機器人與人形機器人相關零組件產品，將可抓住機器人產業快速成長的契機，挹注營運。

權證發行商表示，看好上銀的投資人可挑選價內外10%左右，距到期日三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）

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