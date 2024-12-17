創意、世芯 押中長天期

美系大行看好未來ASIC需求中，市場看好創意（3443）、世芯-KY（3661）等供應鏈未來營運前景，明年每股純益（EPS）將分別成長至30.4、85.3元，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

創意11月營收月增23.9%、年減7.1%，NRE占比34%，Turnkey占66%，來自Turnkey維持穩定，AI及高階專案雖因Tape-out進度調整，雖影響短期營收，但長期需求前景樂觀。展望後市，雖消費型電子有雜音，然受惠AI、HPC熱潮、新興應用不減，營運長期成長動能無虞。

創意主要是提供SoC設計代工服務為主，雖有自有IP，但非公司營運重點，公司重著NRE和Turnkey，大部分客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率較同業穩定，市場預估今年EPS 27.3元、明年成長至30.4元。

世芯-KY受惠大客戶量產AI ASIC N7動能持續，第3季營收季增9.1%，第一大北美客戶占營收比重50%以上。北美大客戶具議價能力，案子毛利率相對較低，但高毛利率NRE占營收比季增加至20%左右，故毛利率增至19.46%，單季EPS為22.46元。

北美IDM客戶2025年訂單充滿不確定性，但2026年將恢復強勁成長，因新世代產品推出，亞馬遜雲端事業AWS舉辦年度大會展示新一代自研AI晶片Trainium 3，為首款採N3晶片，專案2025年初將tape-out，若專案進展順利，明年EPS將增為85.3元。

投資人若看好相關個股後市表現，可買價內外5%以內、有效天期逾120天的權證靈活操作。