全民權證／保瑞 選價內外15%

保瑞（6472）是台灣第一個在美國插旗的藥廠，目前在北美的員工人數已經超過台灣，明年1月將在美國持續擴充大分子藥的CDMO技術與量能。

保瑞透過併購整合與業務成長相輔相成，今年前三季每股純益（EPS）逾32元、續創新高；第3季稅後純益14.46億元，EPS為14.15元，皆創下歷史新高。全球CDMO業務方面，保瑞已擁有北美及台灣共十個廠區，可支援全球銷售業務及客戶CDMO業務。此外，今年起與泰福策略聯盟、並取得美國Baltimore公司的無菌針劑廠，這座針劑廠目前產能利用率滿載，將透過產線升級，產能可再增加30%。

看好保瑞後市股價表現的投資人，可挑選價內外程度15%以內、且距到期日三個月以上的權證介入。（國泰證券提供）

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