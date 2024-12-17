晶心科氣盛 兩檔吸睛

台股多空交戰，盤勢震盪劇烈，「ASIC概念股」表現相對強勢，躍居盤面亮點；權證專家昨（17）日表示，投資人可以挑選相關權證介入，如晶心科（6533）等，買強不追弱，拉高獲利槓桿。

美系外資預測AI ASIC市場規模快速成長，自2024年的120億美元成長到2027年的300億美元，將迎接「ASIC 2.0」時代，看好AI相關供應鏈受惠程度高，並押寶未來AI擴散趨勢和亞洲ASIC提供商市占率增長優勢。

晶心科方面，美系外資看好IC設計廠將受惠AI長期正成長趨勢，最新報告中指出，矽智財（IP）廠商晶心科，預期受惠RISC-V成長趨勢，給予「優於大盤」的評級，目標價608元。

法人預期，AI的長期趨勢是RISC-V的成長動力，鑑於RISC-V的低耗電與簡化架構，AI加速器應該會比其他應用程式有最強勁的成長。滲透率將由現在的20%增加到2030年的55%。

在雲端AI方面，Meta仍是晶心科的前三大客戶之一，而Meta的下一代AI加速器MTIA v2正進入設計階段，其中嵌入晶心科的技術，此外，晶片製造商TetraMem最近也發表了其記憶體運算（IMC）技術，同樣採用Andes的NX27V RISC-V CPU IP解決方案。

在權證挑選上，法人表示，投資人須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

看好晶心科後市表現的投資人，可布局價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證，參與行情。