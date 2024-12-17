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全民權證／技嘉 挑逾五個月

經濟日報／ 記者周克威整理

技嘉（2376）第3季伺服器營收年增兩倍，AI占比達伺服器營收的八成，毛利率10.28%略低於預期，主要因顯卡供應遞延，且AI出貨以大客戶為主，稅後純益19.2億元，年增30%，每股純益（EPS）2.88元。

今年前三季技嘉資本支出達18.8億元，年增逾五倍。展望2025年，消費性新產品推出，配合3A大作推出，使板、卡量價齊揚，市場估消費性產品營收低雙位數成長。伺服器部分，技嘉新增數個AI客戶，包含CSP及企業客戶，加上Blackwell在明年第2季出貨增速，將帶動全年伺服器營收年增35~40%至2,400億元，毛利率維持10%水準，獲利年增達三成達新高。

看好技嘉後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期150天以上的權證操作。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 技嘉 營收

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