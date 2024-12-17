台股開盤上漲91點 台積電開高5元

台股17日開盤指數為23,131.57點，上漲91.67點。台積電（2330）開盤價為1,090元，上漲5元。

群益投顧表示，集中市場續沿短期均線整理，但盤面下跌家數明顯多過上漲，OTC不僅跌破年線並改寫收盤新低，增添短線操作難度。盤面以個股行情為主，應確實依據短線技術面變化因應。

操作題材可留意：

1.博通看好ASIC前景，矽智財概念股歡慶─博通表示幾乎所有科技巨頭都在做ASIC，根據其目前超大規模客戶群推估，2027年ASIC潛在市場將達600億至900億美元，三年後，ASIC可望實現與GPU「至少平分天下」，至取代其地位，股價單日飆漲逾26%，激勵矽智財相關股短多增溫。

2.聯發科（2454）入列蘋果鏈，集團小雞可望受惠─彭博資訊報導，蘋果明年的Apple Watch部分新品，將改用聯發科基頻晶片以取代英特爾；首度打入蘋果應鏈，且是僅次處理器的關鍵晶片，對聯發科意義重大，也有利集團旗下亞信（3169）、達發（6526）、九暘（8040）、晶心科（6533）、鈺太（6679）、ITH-KY（6962）等擴展出海口。

周一（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,717.48點，下跌110.58點、跌幅0.25%；S&P500指數上漲0.38%；那斯達克指數上漲1.24%；費半指數上漲2.06%。台積電ADR漲0.61%，收在202.22美元，較台北交易溢價21.1%。

投資人在本周聯準會（Fed）開會前擁抱大型科技股，道瓊工業指數則連續八個交易日下跌，創下2018年以來的最長連跌紀錄。博通股價繼上周五暴漲24%之後，周一進一步上漲11%。另一家晶片製造商美光科技（Micron Technology）也表現搶眼，在周三公布財報之前，周一股價跳漲5.6%。輝達（NVIDIA）跌1.7%；Alphabet上漲3.6%；特斯拉上漲6.1%。

三大法人周一集中市場合計買超70.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超151.6億元，投信買超16.4億元，自營商（自行買賣）賣超26.5億元，自營商（避險）賣超71億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少461口至15,280口，外資淨空單減少1,091口至41,070口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加701口至19,694口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,400點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91下降至0.87。VIX指數上升0.85至18.66。外資台指期買權淨金額-0.52億元 ; 賣權淨金額0.19億元。整體選擇權籌碼面偏空。