全民權證／全新 挑價內外10%
全新（2455）受惠2025年微電子及光電子動能齊發，以及資料中心需求與技術升級，後市成長可期，相關權證可伺機布局。
法人分析，根據研調機構數據，AI手機滲透率預計於2025年達30%。此外，WiFi 7的普及，特別是應用於中低階手機，有望推動全新產品出貨規模。光電子方面，資料中心仍是主要成長動力。800G短距及中長距接收端需求穩健增長，美系客戶的1.6T短距、中長距接收端，以及400G GaAs發射端和接收端均已完成認證，預期產品將於2025年大規模放量，顯著提升營收貢獻。
看好全新後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
（兆豐證券提供）
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