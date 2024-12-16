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全民權證／智邦 押寶逾150天

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）因800G交換器在第4季放量，法人預估，第4季智邦營收將呈現季、年雙增。同時隨Blackwell在明年首季放量，800G交換器需求持續提升，有望推升智邦明年營運表現。

法人分析，根據統計，受惠於AI客戶加速基礎建設，推升相關產品需求強勁，帶動高階交換器、AI智慧網卡等出貨走揚，智邦下半年營收增溫，自8月以來連續四個月創歷史新高，9月營收首度攀升至百億元以上，11月營收更是一舉躍上125.5億元。展望2025年，法人認為，隨Blackwell明年首季放量，800G交換器需求將進一步提升，提供給美國客戶的AI加速卡也將同步成長，挹注營運。

看好智邦的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的權證介入。

（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

智邦 營收

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