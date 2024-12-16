全民權證／來億-KY 兩檔聚光
來億-KY（6890）受惠於主要客戶Adidas及HOKA鞋款熱賣，前三季稅後純益26.11億元、年增238.1%，每股純益（EPS）11.23元；第4季進入製鞋業傳統旺季，全年營收、獲利創高可期。
來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,029萬餘雙鞋，今年前三季已來到5,446萬雙。來億針對大客戶Adidas，越南廠持續增加產能，去年越南出貨比重約86%，今年前三季已來到93%；而HOKA下半年產能亦將較上半年擴增約40%，加上印尼產能逐步拉升，有助第4季至明年的營運動能。
權證發行商表示，看好相關題材的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日三個月以上的權證進行操作。
（元富證券提供）
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