世芯、智原 選中長期

隨AI技術快速發展，雲端服務供應商（CSP）業者的晶片自研計畫與ASIC產業的合作，將共同促進半導體產業的蓬勃發展。法人看好世芯-KY（3661）、智原（3035）等後市發展，相關權證可伺機布局。

根據調研機構預估，全球ASIC市場規模將從2023年的40億美元成長至2028年的170億美元以上。在供應鏈方面，ASIC領域的主要業者，如世芯-KY、智原等，後市可期。世芯11月營收表現符合市場預期，法人預計2024年第4季營收將呈現季衰退個位數百分比，主要因7奈米AI ASIC量產需求下滑，客戶進行產品換代。

世芯第4季營收的主要支撐來自IDM客戶的5奈米晶片出貨以及NRE業務貢獻，隨著客戶新一代產品進入量產，世芯有望在明年重新迎來需求增長。

智原11月營收也符合市場預期。不過，法人預估，2024年第4季的營收將呈現季衰退個位數，主要原因來自MP業務表現相對疲軟。由於客戶產品的生命周期較長，儘管目前庫存調整已接近尾聲，但整體產業需求尚未完全復甦，對短期業績造成一定壓力。

展望未來，法人分析，公司重心已逐漸轉移至先進製程的專案開發，並投入大量資源以提高技術優勢。

看好世芯-KY、智原等後市的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過90天的權證參與行情。