期貨選擇權課程 來囉

期交所持續舉辦「交易人期貨及選擇權課程」與「期貨業從業人員及交易人進階課程」，廣邀期貨業界具實務經驗之專業人士擔任講師，以前揭商品及制度、近期金融市場脈動及財富管理重點為範疇，藉豐富實務交易經驗，助交易人建立正確期貨交易與避險觀念，兩項課程即日起開放網路報名，全程免費，額滿為止。

期交所積極響應行政院「亞太資產管理中心」，及金管會「留財引資」、「投資台灣」核心計畫，持續開發商品、革新制度，9日推出臺灣中型100期貨，同步與聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入夜盤交易，交易人可透過期貨市場19小時服務，與國際行情高度連動，提升交易靈活度。

「交易人期貨及選擇權課程」與「期貨業從業人員及交易人進階課程」，在期交所台北教育訓練中心辦實體課程，學員可親臨教室與講師面對面互動強化學習效果，現場備有電腦讓學員實機上課並體驗虛擬交易所，實體課程將同步直播突破空間限制，讓各地學員跨距參加，持續線上學習期貨知識不中斷。

「2024年第4季期貨業從業人員及交易人進階課程」訂18日及19日下午2時30分至5時辦理「股票期貨攻略 (上)(下)」主題之進階課程。

「2025年第1季交易人期貨及選擇權課程」規劃於1月7、8及9日，2月4、5及6日，及3月4、5及6日，周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含兩項主題共三天每天2小時課程，第一天「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，更針對防詐騙做相關案例宣導；第二、三天「期貨及選擇權策略及應用 (上)(下) 」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念。

相關課程皆採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。