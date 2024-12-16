期貨商論壇／宏捷科期 保守看

宏捷科（8086）受陸系手機端客戶復甦狀況不明，美系客戶端需求展望也未見成長影響，以至中系與美系客戶備貨亦轉趨保守，手機產業緩步復甦；WiFi相關產業，2024年WiFi 6仍為主流，隨換機潮帶動下，WiFi 7產品則將有機會於2025年市場滲透率逐漸提升。操作上，建議投資人當前先以區間震盪看待宏捷科期貨，低進高出做因應。

宏捷科11月營收月減0.3%、年減29.2%，主要受到陸系手機客戶端第2季開始調整庫存，使9月與10月營收出現明顯衰退，拖累宏捷科本季營收亦處於低檔。

近期砷化鎵產業產能利用率都偏低，即使終端手機產品銷售雖處產業旺季，但客戶展望明年上半年市場又將進入產業淡季，使零組件備貨意願明顯降低。

展望未來，2025年除受惠消費性市場緩步回升，在安卓手機換機潮，及AI功能興起帶動手機規模提升等因素，手機產業展望正向；WiFi相關產品受惠Wifi 7的滲透率增加帶動換機潮、PA用量增長，且WiFi大客戶明年首季新產品有望開始放量，宏捷科仍具有長期營運動能。

宏捷科期貨8月上旬來，維持四個月底部整理型態，8月與11月分別打出兩隻腳，當前長短均線持續糾結姿態，半年線下壓，底部型態擴增當中，有望進行區間操作。（國票期貨提供）

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