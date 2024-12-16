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期貨商論壇／永續期 高檔震盪

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續能源示意圖。（路透）
永續能源示意圖。（路透）

上周台海風險升溫，帶動台指期、永續期短線拉回，但台指期上彎月線、季線仍給予買盤支撐，跌幅未進一步擴大。另美國公布11月消費者物價指數（CPI）符合預期，通膨並未明顯升溫，使市場更加篤定12月聯準會（Fed）將持續降息，但對台指期、永續期的偏多影響較為有限，整體台指期、永續期仍呈高檔震盪格局。

傳統上，台股11月、12月上漲機率較高，但近期盤勢未複製歷史經驗，呈高檔震盪格局，可能是川普勝選後，明年新政影響不確定性增加，加上近期中國大陸持續不斷擾台，使台股風險略微升溫，也反映在外資近半年持有高額期貨空單，並逢高大額賣超台股等實際行動。

本周四凌晨美國FOMC將發布12月利率決議，市場普遍預期將降息1碼，另此次決議將同時發布利率點陣圖、美國經濟展望。若此次決議未超預期暫停降息，且下調美國經濟展望，對台指期、永續期影響應有限，有利延續高檔震盪格局。

投資人若想參與行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬小型契約，交易門檻低。主要追蹤臺灣永續指數，由永續表現佳上市櫃公司組成，涵蓋金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用更靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，管控資金。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台指期 期貨交易 美國經濟

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