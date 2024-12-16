期貨公會舉辦期貨論壇：聚焦期貨業 AI運用的機會與挑戰

鑒於人工智慧（AI）運用的浪潮將對期貨市場的服務及交易模式、風險管理及決策流程產生影響，為期貨業帶來商機，也帶來前所未有的挑戰。因此，今年期貨公會的台北國際期貨論壇，以期貨業AI運用的與挑戰為主題，邀請產、官、學深入探討如何透過AI促使期貨業創新和提升效率。

期貨公會理事長陳佩君致詞時表示，為打造臺灣成為亞洲資產管理中心，政府推動「育才、留才、攬才」策略，積極培育我國AI領域人才，加強國家競爭力。配合期貨業實際需求，並響應政府政策，期貨公會已在8月辦理了AI介紹、監管及發展的說明會，今年的國際論壇並以「與AI共舞期貨業AI運用與挑戰」為主題，邀請主管機關、數發部、國內外期貨交易所、期貨同業及顧問公司，共同探討如何透過AI應用激發期貨業潛力，提升競爭力。

陳佩君提到，公會近期透過「法規調適平台」及「金融建言白皮書」，提出幾項建議，包括開放以台幣計價的美元指數期貨、開放多元化期貨信託商品，也同時積極與財政部溝通爭取調降期交稅，並且向主管機關及期交所建議調整ANC計算方式，目的是創造具備國際競爭力的交易環境。

陳佩君並表示，期貨業已陸續將AI運用於客戶服務、風險評估及數據分析等面向，未來期貨公會將考量期貨業者的需求，規劃在職訓練課程，並且偕同同業深入校園，培育及招攬AI領域人才。同時，續行檢視AI相關議題的法規鬆綁及業務開放並提出建議，為期貨市場注入活水，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心。

期貨公會自2006年以來，透過每年舉辦的期貨論壇，邀請國內外專業人士演講及座談，讓從業人員汲取國內外新知及產業脈動，期望透過演講者及與談人的經驗分享，激發行業潛力，引進資金、留住人才，共創期貨業發展的美好願景。