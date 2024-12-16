12月9日起夜盤交易更全面 期交所舉辦免費交易人期貨及選擇權課程

臺灣期貨交易所積極響應行政院「亞太資產管理中心」，以及金管會「留財引資」、「投資台灣」之核心計畫，持續開發商品、革新制度，自2024年12月9日推出臺灣中型100期貨，並同步與聯電期貨、元大美債20年 ETF 期貨及日本東證期貨納入夜盤交易，交易人可透過期貨市場19小時服務，與國際行情高度連動，大大提升交易靈活度。期交所持續舉辦「交易人期貨及選擇權課程」與「期貨業從業人員及交易人進階課程」，廣邀期貨業界極具實務經驗的專業人士擔任課程講師，並以前揭商品及制度、近期金融市場脈動以及財富管理重點為範疇，藉由其豐富的實務交易經驗，協助交易人建立正確期貨交易與避險觀念，前兩項主題課程自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止，交易人可把握機會。

這些課程於期交所台北教育訓練中心舉辦實體課程，學員可選擇親臨教室與講師面對面互動強化學習效果，現場備有電腦可讓學員實機上課並體驗虛擬交易所，實體課程將同步直播突破空間限制，讓各地學員跨距參加，持續線上學習期貨知識不中斷；其中，「2024年第4季期貨業從業人員及交易人進階課程」訂於2024年12月18日及19日下午2時30分至5時辦理「股票期貨攻略(上)(下)」主題之進階課程，刻正熱烈報名，請交易人及早報名以免向隅。

「2025年第1季交易人期貨及選擇權課程」規劃於1月(7、8及9日)、2月(4、5及6日)及3月(4、5及6日)周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含兩項主題共三天每天2小時課程，第一天「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，更針對防詐騙做相關案例宣導；第二、三天「期貨及選擇權策略及應用(上) (下)」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除臺灣中型100期貨、美國費城半導體期貨、個股期貨、夜盤交易及微型臺指期貨之運用說明，也將著重近期地緣政治下布蘭特原油期貨及黃金期貨交易策略、以及現貨市場震盪及美國降息下，如何運用個股期貨之交易策略及實務應用分享，交易人可自行選擇報名前揭主題課程。

這些課程皆採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區-「2024年第4季期貨業從業人員及交易人進階課程」及「2025年第1季交易人期貨及選擇權課程」報名及查詢已報名的課程。持有行動裝置的交易人亦可善用期交所設置行動版網頁及APP進行課程報名或查詢相關資訊。

期交所以「TAIFEX Cares」作為企業識別標語，彰顯期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景，將持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識的管道，協助交易人建立正確的期貨交易與避險觀念，以期落實金融知識普及。