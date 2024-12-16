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12月台股期指跌23點

中央社／ 台北16日電

台北股市今天終場漲19.42點，收23039.9點。12月台指期以22961點作收，下跌23點，與現貨相較，逆價差78.9點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨22984點、1月期貨23030點。

台股今天終場漲19.42點，收23039.9點，成交金額新台幣4087.83億元。

12月台指期貨以22961點作收，跌23點，成交6萬8813口；1月期貨以23007點作收，跌23點，成交9064口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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