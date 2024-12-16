12月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲19.42點，收23039.9點。12月電子期收1268.05點，上漲0.35點，逆價差5.97點；12月金融期收2152.4點，上漲5.4點，正價差1.91點。

12月電子期以1268.05點作收，上漲0.35點，成交834口。1月電子期以1269.75點作收，下跌0.25點，成交175口。

電子現貨以1274.02點作收，上漲4.16點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差5.97點。

12月金融期以2152.4點作收，上漲5.4點，成交453口。1月金融期以2158點作收，上漲8點，成交50口。

金融現貨以2150.49點作收，上漲4.28點；12月金融期貨與現貨相較，正價差1.91點。實際收盤價以期交所公告為準。