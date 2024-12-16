世芯、嘉澤 押逾三個月

台股上周五（13日）拉回休息，高價股表現逆勢撐盤，其中受惠AI爆發帶動，世芯-KY（3661）、嘉澤（3533）兩檔收紅，發行券商建議，對於高價股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人預估，伺服器高算力叢集設計進入技術門檻的高原期，下一代NVL144及NVL288等設計方案，以及光通訊CPO技術落實、高密度銅纜線材良率極限等，將影響新版AI伺服器設計進程，難以達到每年持續推出AI新機種的可能，而客戶採購重心將會聚焦在更多的GB300。

法人表示，預期世芯-KY第4季NRE營收展望強勁，主因數項專案將送交製造。管理層亦提及RFQ需求暢旺，且主要來自3奈米製程，表示強勁之NRE pipeline將支撐2025年強勁NRE營收展望。

此外，法人指出，除獲取美系雲端服務提供商與新創企業之AI ASIC專案，世芯-KY亦將設計服務拓展至網通相關應用。在美系雲端服務提供商與網通系統業者積極開發客製化ASIC產品趨勢下，世芯-KY中長期潛在市場得以持續擴大。

法人認為，嘉澤12月營收將為季度高點。伺服器與桌機是主要動能，伺服器CPU新平台滲透率將超過50%，加上桌機新平台，ASP升勢將延續並驅動營收與毛利率，抵銷筆電營收放緩。因GB200 AI伺服器多採液冷，新QD將於第4季末小量、明年上半年放量出貨CSP與品牌廠客戶。預估QD營收占比2025年低於5%，但仍是正向因子。

法人預期，2025年伺服器營收比重升至40%至45%。筆電營收雖下滑，但預期利潤率升勢不變，微調2025年每股純益至103元。權證發行商建議，投資人可布局價內外20%以內、距到期日逾90天商品，但宜先設好停損停利點。