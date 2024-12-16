金像電、台光電 四檔火

台股13日狹幅震盪，終場指數小跌26點、收23,020點，守穩23,000點整數大關。法人認為，金像電（2368）、台光電（2383）等PCB族群受惠超高速數據傳輸需求大增，後續成長動能不看淡。發行券商建議，看好PCB產業後市現的投資人，可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

根據Prismark預估，在AI伺服器的需求帶動下，到2028年IC載板的平均年成長率達11.2%，為各類產品中成長幅度最大；其次為HDI，受惠低軌道衛星、高速傳輸和汽車電子化產品的需求成長。

金像電、台光電相關權證 圖／經濟日報提供

法人指出，全球行動數據流量大幅提升，帶動網路服務營運商、電信商及各類物聯網和車聯網廠商進行擴產，並提升產品規格來滿足低延遲、高可靠性與高速運算處理需求，帶動PCB板層數與材料的提升。

金像電11月營收達31.8億元，月增3.8%，年增5.2%；累計今年前11月營收351.95億元，年增28%。法人指出，金像電2024年台灣廠區維持滿載，且8月有新產能開出、增加20%的產能，主要針對AI伺服器和網通板等高階產品。

台光電11月營收63.36億元，月增8.9%，年增49.9%，創歷史新高；累計今年前11月營收579.69億元，年增56.7%。針對今年營運，台光電先前表示，預期新客戶及新應用產品，能保持高市占率表現。各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成主要成長動能。

權證發行商建議，看好金像電、台光電後續表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關權證，參與個股行情。